Украина не успевает дочинить объекты энергосистемы к зиме.

Об этом пишет журнал The Economist в материале о состоянии украинской энергетики накануне отопительного сезона.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко пожаловался журналистам на то, что Запад слишком медленно поставляет оборудование для ремонта украинской энергосистемы. Он считает, что в этом вопросе союзникам нужно ввести "военное положение", чтобы ускорить процесс.

По его словам, инженеры трудятся круглосуточно, но дело все равно продвигается небыстро. Как сказал чиновник, украинская энергосистема сейчас более уязвима, чем в 2022 году, потому что не осталось избыточных мощностей и недостаточно запасного оборудования. Немного обнадеживает то, что Украину подключили к европейской энергосистеме, что позволит в случае необходимости импортировать электричество.

А исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук, на долю которой до войны приходилось около 25% всей производимой в Украине электроэнергии, отметил, что из довоенного штата компании численностью 60 тысяч сотрудников около 5 тысяч сейчас находятся на фронте.

Чтобы противостоять зимним российским атакам на энергетическую инфраструктуру, Украина частично изготовит сама и закажет дополнительно за границей 100 мощных высоковольтных трансформаторов для оперативного восстановления электроснабжения. Большая часть новых трансформаторов будет храниться на территории соседних стран – Румынии и Польши – и ввозиться в Украину по мере необходимости, пишет The Economist.

По мнению издания, украинские энергетики проделали огромную работу. Получив опыт ликвидации последствий массированных атак на энергетическую инфраструктуру прошлой зимой, они разработали уникальные схемы распределения электроэнергии и перемещения резервного оборудования по всей стране.

На днях в "Укрэнерго" заявили, что Украина первой в мире применит некоторые виды защиты энергообъектов от российских ударов.

А министр обороны Рустем Умеров пообещал, что Украина "будет отвечать" на новые российские атаки по энергетике.