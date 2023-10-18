Появилось вечернее обращение президента.

Основное в вечернем обращении Владимира Зеленского:

Рассказал о последствиях удара по Запорожью, где погибли пять человек.

Сообщил о телефонных разговорах с президентом Франции и премьером Норвегии, посвященным зерновому коридору и помощи с ПВО.

Рассказал о совместном заседании правительств Украины и Румынии.

Прокомментировал свою встречу с министром обороны, где говорили об уменьшении бюрократии и увеличении цифровизации.

Война в Украине идет уже 602-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS. ВСУ заявили, что нанесли удары по российским вертолетам вблизи Луганска и Бердянска. Было уничтожено девять российских вертолетов разных модификаций. Также была повреждена спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов и повреждены взлетные полосы аэродромов.

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