Зеленский записал обращение. Фото: president.gov.ua

Появилось вечернее обращение президента.

Основное в вечернем обращении Владимира Зеленского:

  • Рассказал о последствиях удара по Запорожью, где погибли пять человек.
  • Сообщил о телефонных разговорах с президентом Франции и премьером Норвегии, посвященным зерновому коридору и помощи с ПВО.
  • Рассказал о совместном заседании правительств Украины и Румынии.
  • Прокомментировал свою встречу с министром обороны, где говорили об уменьшении бюрократии и увеличении цифровизации.

Война в Украине идет уже 602-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS. ВСУ заявили, что нанесли удары по российским вертолетам вблизи Луганска и Бердянска. Было уничтожено девять российских вертолетов разных модификаций. Также была повреждена спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов и повреждены взлетные полосы аэродромов. 

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