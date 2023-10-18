В Запорожье из-под завалов достали тело пятой жертвы ракетного удара РФ по жилому дому. Еще пять человек ранены.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Число жертв ночной террористической атаки рашистов по Запорожью возросло до 5 погибших. Деблокированы из-под завалов тела 3 человека, которые считались пропавшими без вести", - написал Малашко.

Напомним, сегодня ночью россияне нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города. В результате удара частично разрушены квартиры в двух подъездах многоэтажного жилого дома. Под завалами погибла молодая семья.

Ранее мы писали, что в Запорожье есть угроза обрушения дома, который ночью поразила армия РФ.

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