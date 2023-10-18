В Запорожье есть угроза обрушения дома, который ночью поразила армия РФ. В результате ракетного удара по городу известно о двух погибших и трех раненых. Люди еще могут находиться под завалами.

Об этом сообщают местные СМИ.

"После того, как спасатели снимут нависающие конструкции, продолжим работы внутри и будем искать людей", - сказали в местном ГСЧС.

Чтобы продолжать поисковые работы, краном поддерживают часть крыши.

Напомним, сегодня ночью россияне нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города. В результате удара частично разрушены квартиры в двух подъездах многоэтажного жилого дома.

Двое погибших в результате ракетного удара по Запорожью - это молодая семья. Им было по 23 года. Молодая пара жила вместе с родителями мужчины. После прилета отец пытался реанимировать своего сына, но безуспешно. Мать погибшего парня – в больнице.

Война в Украине идет уже 600-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.