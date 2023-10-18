Сегодня днем в Харькове прозвучали взрывы. В городе после обстрела начались перебои со светом. Также пострадала 67-летняя женщина.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

"Службы сразу после прилета начали работу по стабилизации напряжения", - сообщает он.

Прилет предварительно по Индустриальному району.

"В результате ракетного удара по Харькову имеем информацию об одной раненой женщине. Осколочные ранения. С ней уже работают врачи", - добавил Терехов.

Напомним, 11 октября РФ ударила по Харькову поздно вечером. В результате обстрела был поврежден частный дом. Один человек получил осколочные ранения.

Ранее мы писали, что в пригороде Днепра в результате утреннего ракетного удара РФ погибла 31-летняя женщина. Еще четыре человека травмированы, повреждены частные дома.

Война в Украине идет уже 602-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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