Вчера поздно вечером РФ ударила по Харькову. В одном из районов города был зафиксирован прилет.

Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В результате удара по Харькову был поврежден частный дом. Один человек получил осколочные ранения. Также за помощью к медикам обратилась женщина – у нее была острая реакция на стресс.

Война в Украине идет уже 596-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Армия РФ пытается взять Авдеевку в окружение и вынудить ВСУ перебросить резервы на это направление. Авдеевка вчера была под массированным российским обстрелом. На Авдеевском коксохимзаводе произошел большой пожар.

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