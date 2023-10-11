Полиция совместно с СБУ задержала в Харькове диверсанта, которого подозревают в том, что он взрывал автозаправки и железнодорожные пути.

Об этом сообщает глава МВД Игорь Клименко.

МВД сообщает, что установлена причастность 54-летнего местного жителя к совершению не менее трех подобных преступлений по приказу РФ, начиная с марта этого года. Еще об одном эпизоде сообщалось в апреле.

Мужчина использовал самодельные взрывные устройства. Одно такое нашли и обезвредили в сентябре, а вчера его задержали при попытке взорвать очередную АЗС в Харькове.

Полиция публикует кадры подрыва АЗС и железной дороги в Харькове, а также передвижения подозреваемого диверсанта.

Ранее мы писали, что СБУ разоблачили наводчиков российского удара "Искандером" по поминкам в Грозе, где погибли 53 человека. Два местных жителя, перешедших на сторону РФ, дистанционно под видом дружеских разговоров и переписок собирали у знакомых информацию о дислокации ВСУ и массовых мероприятиях на территории региона. Опубликованы фото их переписок. Братьям заочно сообщили о подозрении.

Также мы сообщали, что СБУ нейтрализовала одну из крупнейших агентурных сетей РФ за время войны. Задержаны 13 информаторов.