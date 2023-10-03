СБУ сообщает, что нейтрализовала одну из крупнейших агентурных сетей РФ за время войны
Служба безопасности Украины сообщила, что нейтрализовала одну из крупнейших агентурных сетей РФ за время войны. Задержаны 13 информаторов.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Николаевской области задержаны 13 местных жителей, подозреваемых в передаче ФСБ разведданных и корректировке ударов.
По данным следствия, они корректировали воздушные атаки России по жилищной и социальной инфраструктуре областного центра.
Установлено, что они наводили удар из С-300 по многоэтажному зданию в Николаеве осенью 2022 года, когда погибли семь мирных жителей.
Координаты украинских объектов российские информаторы передавали в ФСБ через "связного". Им оказался прокремлевский блогер Сергей Лебедев (более известный под псевдонимом "Лохматый").
Ранее мы писали, что СБУ задержала жительницу Херсона, подозреваемую в корректировке и работе на депутата Госдумы РФ Игоря Кастюкевича.
Также мы сообщали, что СБУ разоблачила агентов ФСБ, которые собирали разведданные для ударов по Харькову из "Смерчей" и "Ураганов". Среди завербованных был и бывший преподаватель местного вуза.