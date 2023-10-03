Служба безопасности Украины сообщила, что нейтрализовала одну из крупнейших агентурных сетей РФ за время войны. Задержаны 13 информаторов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Николаевской области задержаны 13 местных жителей, подозреваемых в передаче ФСБ разведданных и корректировке ударов.

По данным следствия, они корректировали воздушные атаки России по жилищной и социальной инфраструктуре областного центра.

Установлено, что они наводили удар из С-300 по многоэтажному зданию в Николаеве осенью 2022 года, когда погибли семь мирных жителей.

Координаты украинских объектов российские информаторы передавали в ФСБ через "связного". Им оказался прокремлевский блогер Сергей Лебедев (более известный под псевдонимом "Лохматый").

Ранее мы писали, что СБУ задержала жительницу Херсона, подозреваемую в корректировке и работе на депутата Госдумы РФ Игоря Кастюкевича.

Также мы сообщали, что СБУ разоблачила агентов ФСБ, которые собирали разведданные для ударов по Харькову из "Смерчей" и "Ураганов". Среди завербованных был и бывший преподаватель местного вуза.