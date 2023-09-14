СБУ разоблачила корректировщицу обстрелов Херсона, которая работала на депутата Госдумы РФ
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала жительницу Херсона, подозреваемую в корректировке и работе на депутата Госдумы РФ Игоря Кастюкевича.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ в своем Telegram-канале.
В СБУ сообщают, что летом она навела российский удар по городу с применением систем РСЗО.
В спецслужбе рассказали, что местная жительница в период захвата Россией областного центра подписалась на одну из соцсетей российского депутата. После освобождения ВСУ города она дистанционно предложила и оказывала ему свою "помощь" в корректировке вражеских ударов по местным объектам Сил обороны Украины.
Сообщается, что она обходила улицы и скрыто фиксировала локации базирования боевых подразделений украинских защитников. Полученные сведения пересылала куратору в виде текстовой информации с привязкой к местности. В дальнейшем эти данные использовались для подготовки обстрелов Херсона.
По данным следствия, летом этого года информатор скорректировала российский удар по городу с применением реактивных систем залпового огня. Ее задержали на попытке передачи новых разведданных.
Во время обыска у задержанной изъят мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности в пользу России. За корректировку грозит до 12 лет тюрьмы.
Ранее в Николаеве задержали подозреваемого в работе на РФ, который готовил удары по зданиям СБУ и оборонного завода.
Также СБУ разоблачила агентов ФСБ, собиравших разведданные для ударов по Харькову из "Смерчей" и "Ураганов".