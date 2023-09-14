Служба безопасности Украины (СБУ) задержала жительницу Херсона, подозреваемую в корректировке и работе на депутата Госдумы РФ Игоря Кастюкевича.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ в своем Telegram-канале.

В СБУ сообщают, что летом она навела российский удар по городу с применением систем РСЗО.

В спецслужбе рассказали, что местная жительница в период захвата Россией областного центра подписалась на одну из соцсетей российского депутата. После освобождения ВСУ города она дистанционно предложила и оказывала ему свою "помощь" в корректировке вражеских ударов по местным объектам Сил обороны Украины.

Сообщается, что она обходила улицы и скрыто фиксировала локации базирования боевых подразделений украинских защитников. Полученные сведения пересылала куратору в виде текстовой информации с привязкой к местности. В дальнейшем эти данные использовались для подготовки обстрелов Херсона.

По данным следствия, летом этого года информатор скорректировала российский удар по городу с применением реактивных систем залпового огня. Ее задержали на попытке передачи новых разведданных.

Во время обыска у задержанной изъят мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности в пользу России. За корректировку грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее в Николаеве задержали подозреваемого в работе на РФ, который готовил удары по зданиям СБУ и оборонного завода.

Также СБУ разоблачила агентов ФСБ, собиравших разведданные для ударов по Харькову из "Смерчей" и "Ураганов".