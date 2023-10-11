СБУ заявляет, что разоблачила наводчиков российского удара "Искандером" по поминкам в Грозе, где погибли 53 человека.

Силовики сразу говорили, что атаку мог кто-то наводить. Теперь сообщают, что по горячим следам были установлены личности двух подозреваемых местных жителя – 30-летнего Владимира Мамона и его младшего брата 23-летнего Дмитрия Мамона, которые во время оккупации региона перешли на сторону РФ.

Сообщается, что взамен они получили "должности" в российской "администрации Харьковской области": "водителя конвойной группы" и "инспектора дорожно-патрульной службы".

Они дистанционно под видом дружеских разговоров и переписок собирали у знакомых информацию о дислокации ВСУ и массовых мероприятиях на территории региона.

С начала октября они собирали информацию о запланированном перезахоронении погибшего украинского военного в селе Гроза. СБУ заявляет, что полученные данные они передали РФ.

"При этом они понимали, что в результате вражеской атаки обязательно погибнут мирные жители – их знакомые из села Гроза, в том числе и те, кто предоставлял им информацию", - говорится в сообщении.

Опубликованы фото их переписок. Братьям заочно сообщили о подозрении.

Напомним, что в военной форме лишь одно тело. Почти все погибшие при ударе по кафе в селе Гроза были мирными жителями.

Тем временем в РФ заявили, что в селе Гроза нанесли удар по "подельникам националиста".