СБУ заявляет, что разоблачила наводчиков российского удара по поминкам в селе Гроза, где погибли 53 человека
СБУ заявляет, что разоблачила наводчиков российского удара "Искандером" по поминкам в Грозе, где погибли 53 человека.
Силовики сразу говорили, что атаку мог кто-то наводить. Теперь сообщают, что по горячим следам были установлены личности двух подозреваемых местных жителя – 30-летнего Владимира Мамона и его младшего брата 23-летнего Дмитрия Мамона, которые во время оккупации региона перешли на сторону РФ.
Сообщается, что взамен они получили "должности" в российской "администрации Харьковской области": "водителя конвойной группы" и "инспектора дорожно-патрульной службы".
Они дистанционно под видом дружеских разговоров и переписок собирали у знакомых информацию о дислокации ВСУ и массовых мероприятиях на территории региона.
С начала октября они собирали информацию о запланированном перезахоронении погибшего украинского военного в селе Гроза. СБУ заявляет, что полученные данные они передали РФ.
"При этом они понимали, что в результате вражеской атаки обязательно погибнут мирные жители – их знакомые из села Гроза, в том числе и те, кто предоставлял им информацию", - говорится в сообщении.
Опубликованы фото их переписок. Братьям заочно сообщили о подозрении.
Напомним, что в военной форме лишь одно тело. Почти все погибшие при ударе по кафе в селе Гроза были мирными жителями.
Тем временем в РФ заявили, что в селе Гроза нанесли удар по "подельникам националиста".