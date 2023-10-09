Россия прокомментировала ракетный удар по селу Гроза Харьковской области, из-за которого погибли 52 человека. Москва фактически признала, что нанесла этот удар.

Российский представитель в ООН Василий Небензя заявил, в селе проходили похороны "одного из высокопоставленных украинских националистов", в которых "участвовали множество его подельников".

Небензя утверждает, что на снимках, опубликованных в соцсетях, "почти все тела принадлежат мужчинам призывного возраста".

Напомним, по данным западной прессы, среди погибших был лишь один военнослужащий, остальные - это мирные жители.

Война в Украине идет уже 593-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении, по данным Генштаба ВСУ, продолжается наступление украинских сил. На Купянском и Лиманском направлениях россияне продолжают атаковать. Также, судя по заявлениям украинского Генштаба, возросла интенсивность боев на Донецком направлении.

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