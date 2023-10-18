В пгт Обуховка в пригороде Днепра в результате утреннего ракетного удара РФ погибла 31-летняя женщина.

Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак.

Судя по фото, пострадало несколько частных домов.

МВД сообщает, что в Обуховке помимо погибшей женщины еще четыре человека травмированы в результате ракетного удара. Повреждены восемь частных домов в жилом секторе.

Фото МВД

Напомним, что РФ ударила по Днепру утром 18 октября.

Также ночью РФ ударила шестью ракетами по Запорожью.

Война в Украине идет уже 602-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS. ВСУ заявили, что нанесли удары по российским вертолетам вблизи Луганска и Бердянска. Было уничтожено девять российских вертолетов разных модификаций. Также была повреждена спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов и повреждены взлетные полосы аэродромов.

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