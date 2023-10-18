В среду, 18 октября, силы РФ совершили удар по Днепру. Есть попадание по частному сектору.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

В результате ракетного удара по Днепру есть погибшие и раненые.

"Враг попал по частным домам в Днепровском районе. Предварительно, погиб человек. Три человека пострадали. Последствия атаки уточняем. Уже известно о шести поврежденных домах. Детали позже", - написал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Сегодня мы писали, что ночью РФ нанесла ракетный удар по Запорожью. Есть попадание в жилой дом.

Война в Украине идет уже 602-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS. ВСУ заявили, что нанесли удары по российским вертолетам вблизи Луганска и Бердянска. Было уничтожено девять российских вертолетов разных модификаций. Также была повреждена спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов и повреждены взлетные полосы аэродромов.

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