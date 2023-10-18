Ночью, 18 октября, российские военные нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью.

Подробности сообщает и.о мэра Анатолий Куртев.

В результате удара частично разрушены квартиры в двух подъездах многоэтажного жилого дома. В ГСЧС сообщали о двух погибших и трех раненых. И о том, что разрушения в жилом доме с пятого по третий этаж.

На проспекте Соборном между площадью Свободы и площадью Транспортной приостановлено движение автобусов и троллейбусов. Также до вокзала "Запорожье-1" и улицы Иванова временно не курсируют трамваи.

Всего за сутки в полицию поступило 33 сообщения о разрушении домов и объектов инфраструктуры в Запорожском, Пологовском и Васильевском районах.

Сегодня мы уже сообщали, что ночью РФ нанесла ракетный удар по Запорожью. Есть попадание в жилой дом.

Война в Украине идет уже 602-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS. ВСУ заявили, что нанесли удары по российским вертолетам вблизи Луганска и Бердянска. Было уничтожено девять российских вертолетов разных модификаций. Также была повреждена спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов и повреждены взлетные полосы аэродромов.

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