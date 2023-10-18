Ночью 18 октября россияне нанесли шесть ракетных ударов по территории Запорожья. Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

Погибли два человека, еще трое травмированы. Известно, что трое человек считаются пропавшими безвести.

В многоэтажно жилом доме ударом уничтожен подъезд с пятого по третий этаж. Повреждены восемь квартир, 50 жильцов дома эвакуировали.

Ранее, 15 октября РФ нанесла три ракетных удара по Запорожью - предположительно, из комплекса С-300. В многоэтажных домах были повреждены окна. О пострадавших не сообщалось.

Война в Украине идет уже 602-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS. ВСУ заявили, что нанесли удары по российским вертолетам вблизи Луганска и Бердянска. Было уничтожено девять российских вертолетов разных модификаций. Также была повреждена спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов и повреждены взлетные полосы аэродромов.

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