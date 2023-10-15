Этой ночью российские войска нанесли три ракетных удара по Запорожью - предположительно, из комплекса С-300. В многоэтажных домах повреждены окна. О пострадавших не сообщалось.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Военнослужащие России осуществили 3 ракетных удара по Запорожью", - написал Малашко.

Также россияне совершили 11 БПЛА атак по Червоному, Железнодорожному, Малиновке, Полтавке, Новоданиловке и Малым Щербакам, 4 РСЗО-обстрелы Роботиного, а также скинули 4 авиабомбами по Орехову, Новоандреевке и Новодаровке.

154 артобстрела пришлись по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Преображенки, Левадного, Полтавки, Новопавловки, Каменского, Степного, Лобкового, Плавней и других городов и сел на линии огня.

Поступили сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Местные жители не пострадали.

Напомним, сегодня ночью армия РФ нанесла удар управляемой авиабомбой по селу Дружелюбовка Изюмского района. Разрушен частный дом. Погибли 2 человека – мужчина 57 лет и 54-летняя женщина.

Война в Украине идет уже 599-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 октября 2023 года в обновляемом онлайне.