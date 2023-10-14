В селе Богатырь Донецкой области погиб 11-летний мальчик из-за российского обстрела. Его мама и шестилетний брат ранены.

Об этом сообщает Нацполиция Украины.

"Мальчику всего два дня назад исполнилось 11 лет. 31-летняя мать и ее младший сын госпитализированы с многочисленными ранениями", - говорится в сообщении.

Россияне обстреляли село Богатырь под Великой Новоселкой из установки "Смерч". Зафиксировано 9 прилетов по жилому сектору. Повреждены 20 частных домов, церковь, школа, автомобили и электросеть.

Также в Нацполиции рассказали, что некоторые люди в момент обстрела успели скрыться в подвалах, другие чудом выжили под завалами собственных домов.

Напомним, утром россияне обстреляли Купянск-Узловой Харьковской области. В результате обстела поврежден пятиэтажный дом.

Также вчера Россия нанесла ракетный удар по Покровску Донецкой области. Погиб один человек, пострадали 13 человек. Из-под завалов спасли трех человек.

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