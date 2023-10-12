Вчера, 11 октября, в реанимации скончалась 56-я жертва ракетного удара по поминкам в поселке Гроза Купянского района.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона и в своем Telegram-канале.

"В селе Гроза продолжают идентифицировать остатки погибших. К сожалению, их количество увеличилось до 56 человек. Одна из раненых женщин скончалась вчера в реанимации. Также были идентифицированы тела 2 женщин, ранее считавшихся пропавшими без вести", - сказал Синегубов.

Глава ОВА добавил, что умершей женщине было 53 года.

Напомним, накануне спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко говорил, что, исходя из заявлений родственников о пропавших людях, количество погибших может еще увеличиться до 58 человек.

Ранее в СБУ заявили, что удар по Грозе наводили бывшие жители села, которые перешли на сторону РФ.

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