Число погибших в результате ракетного удара по поминкам в Грозе возросло до 55.

Об этом сообщили спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии Суспильному.

"За последние сутки еще две женщины были установлены среди погибших, до этого они считались пропавшими без вести.

Идет идентификация тел погибших. Уже идентифицировано 55 тел, считаются без вести пропавшими три человека, детей среди них нет.

Исходя из заявлений родственников о пропавших людях, количество погибших может еще увеличиться до 58" - сообщил спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

Ранее СБУ заявила, что удар наводили бывшие жители села, которые перешли на сторону РФ.

Война в Украине идет уже 595-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера резкая активизация фронта произошла под Авдеевкой Донецкой области. Заявлялось о работе артиллерии, РСЗО и авиации - вертолетов и самолетов. Власти Авдеевки, кроме того, заявили о тяжелых боях к северу от города.

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