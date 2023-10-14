Утром россияне обстреляли поселок Купянск-Узловой Харьковской области. Поврежден пятиэтажный дом, из гражданских никто не пострадал.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня в 7 утра враг обстрелял пгт Купянск-Узловой Купянского района, поврежден 5-этажный жилой дом, произошел пожар. Без пострадавших", - написал Синегубов.

За прошедшие сутки Россия обстреливала населенные пункты Чугуевского, Купянского и Изюмского районов. Авиационные удары получили Синьковка, Ивановка, Кисловка и Песчаное Купянского района.

Из артиллерии, минометов и другого вооружения были обстреляны Волчанск, Терновая, Гатище и Плетеновка Чугуевского района, Купянск, Купянск-Узловой, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск Купянского района, Боровая Изюмского района. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.

Напомним, вчера Россия нанесла ракетный удар по Покровску Донецкой области. Погиб один человек, пострадали 13 человек. Из-под завалов спасли трех человек.

Война в Украине идет уже 598-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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