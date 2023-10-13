В Покровске Донецкой области завершили разбор завалов после прилета российской ракеты в админздание.

Об этом сообщает ГСЧС

Новые фото показывают масштаб разрушения.

В результате удара 13 октября погиб один человек, пострадали 13 человек. Из-под завалов спасли трех человек.

Фото ГСЧС

Напомним, что ранее в больнице скончался начальник ГСЧС в Донецкой области Виталий Кинц, который попал под обстрел в Покровске.

Также мы писали о том, что появилось видео момента прилета по Покровску с нагрудной камеры полицейского.

Война в Украине идет уже 597-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Россияне снова наносили удары по Авдеевке. В городе в основном пытаются попасть по многоэтажным зданиям. Не прекращают силы РФ и штурмовые действия по позициям вокруг города. Также вчера в Одесской области прилеты были в Измаильском районе. Там зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов.

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