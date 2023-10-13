Cамолеты дальней авиации ВВС России не наносили ударов по Украине с 21 сентября, в течение 21 дня. Россияне накапливают ракеты для ударов по критически важной инфраструктуре Украины с наступлением холодов.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в соцсети X (ранее Twitter).

По данным британской разведки, такие перерывы не являются чем-то необычным: последняя такая пауза в ударах РФ произошла в период с 9 марта по 28 апреля 2023 года, то есть в течение 51 дня. Предполагается, что в том случае Россия почти исчерпала свои запасы ракетных боеприпасов AS-23 после зимней кампании против критически важной инфраструктуры Украины.

"На этот раз вполне вероятно, что российская дальняя авиация хранит существующие запасы ракет AS-23, а также использует эту паузу для увеличения пригодных к использованию запасов в ожидании дальнейших ударов по Украине зимой", - говорится в сообщении.

Ранее в ДТЭК предупредили, что грядущая зима в Украине может быть сложнее предыдущей из-за ожидаемых ударов РФ по энергетике.

Также глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что зимой РФ может создать Украине "вполне реальные проблемы".