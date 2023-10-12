РФ может создать Украине "вполне реальные проблемы" этой зимой.

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью Украинской правде.

"К сожалению, нас снова ждет битва за электроэнергию. Сил и средств у них достаточно, потому что в последнее время ракетные удары они ограниченно наносили. Некоторый запас враг восстановил. Этот запас не очень значительный, но достаточный для того, чтобы создать вполне реальные проблемы не только нашей энергетике, но и нефтегазовой сфере, промышленным предприятиям, военным объектам", - заявил Буданов.

Ранее в ДТЭК предупредили, что грядущая зима в Украине может быть сложнее предыдущей из-за ожидаемых ударов РФ по энергетике.

Война в Украине идет уже 596-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Армия РФ пытается взять Авдеевку в окружение и вынудить ВСУ перебросить резервы на это направление. Авдеевка вчера была под массированным российским обстрелом. На Авдеевском коксохимзаводе произошел большой пожар.

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