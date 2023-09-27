Тарифы на услуги жилищно-коммунальных хозяйств в Украине могут вырасти, несмотря на действующий во время войны мораторий.

Об этом сообщила министр соцполитки Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

По ее словам, повышение цен действительно обсуждают, речь идет о стоимости газа и электроэнергии.

"Тех, кому будет сложно платить за коммуналку, обеспечат субсидиями. В бюджете следующего года на это предусмотрено 50 млрд гривен", - заверила министр соцполитики.

Кроме того, в Министерстве социальной политики разработали цифровой инструмент, который позволит в автоматическом режиме оповещать людей о том, что они имеют право на субсидию. С ноября он должен полноценно заработать, сообщила Жолночич.

Напомним, требование повысить цены на газ и электроэнергию (точнее - привести их к "рыночном уровню") содержится в письме, которое США направили Киеву. Украина должна провести реформы, чтобы продолжить получать военную поддержку Вашингтона.

Подробно о письме со списком требуемых реформ, которое США направили украинскому руководству, мы писали в отдельном материале.