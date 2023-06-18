Кабинет министров Украины принял постановление, которое упростит процедуру обращения украинцев за жилищной субсидией и обеспечит быстрое принятие решения о ее предоставлении.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Постановление принято 13 июня в рамках эксперимента. Упрощение освободит граждан от необходимости собирать справки и заполнять декларации для назначения жилищно-коммунальных субсидий.

Теперь уполномоченному члену семьи нужно лишь подать заявление, в котором указать информацию о членах домохозяйства, для которых должна быть назначена субсидия, место жительства и реквизиты счета (в формате ІВАN), на который будут зачисляться субсидии в случае назначения.

После этого нужно определить удобный канал для коммуникации и подписать упрощенное заявление с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или подписи (если заявление в бумажном варианте).

Далее органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) из официальных источников информации самостоятельно осуществят сбор и обработку сведений, необходимых для назначения выплаты.

Проверка домохозяйства на соответствие требованиям, предусмотренным для назначения жилищной субсидии, и формирование заполненной (вместо заявителя) полной формы заявления и декларации по каждому домохозяйству продлится 10 дней. В дальнейшем орган Пенсионного фонда примет решение о назначении и размере жилищной субсидии (или отказ) и сообщит об этом.

"В случае, если по результатам формирования декларации, будет выяснено, что по определенным причинам семья не может претендовать на получение субсидий, заявитель будет иметь 14 дней, чтобы на основании подтверждающих документов опровергнуть (дополнить) сведения из официальных источников информации. После проверки фактов, изложенных в уточненных документах заявителя, Пенсионный фонд Украины может изменить свое решение на положительное. Об этом заявитель будет проинформирован дополнительно", - говорится в сообщении Минсоцполитики.

В ведомстве добавили, что обращение в электронной форме можно будет подать в онлайн-кабинете на веб-портале Пенсионного фонда, в мобильном приложении ПФУ и на портале "Дия". Также его можно отправить по почтеили подать через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского советов соответствующей территориальной общины, ЦНАП.

Напомним, в мае в Украине возникли сложности с назначением субсидий, поскольку половина компаний, предоставляющих коммунальные услуги, и ОСМД не зарегистрировались на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

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