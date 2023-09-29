Министерство социальной политики подготовило проект постановления о запрете отключать электроэнергию уязвимым категориям украинцев, даже если у тех есть долги.

Проект документа опубликовала Федерация профсоюзов Украины для обсуждения.

В проекте перечислены шесть категорий уязвимых украинцев:

получатели жилищных субсидий;

граждане с инвалидностью I и II группы, а также ухаживающие за ребенком с инвалидностью или за гражданином с инвалидностью с детства, которые не являются получателями жилищных субсидий;

лица, которые содержат детские дома семейного типа и не являются получателями жилищных субсидий;

многодетные и малообеспеченные семьи, которые не получают жилищные субсидии;

приемные семьи, которые воспитывают трех и более детей и не получают жилищные субсидии;

бытовые потребители электроэнергии в жилых помещениях (квартирах, домах), жизнь и здоровье которых зависит от непрерывной работы медицинского оборудования, подключенного к электросети, что подтверждается сведениями и/или документами.

Чтобы получить статус уязвимого лица, следует обратиться лично или в электронной форме через личный кабинет на официальном сайте поставщика универсальных услуг. Для этого нужно подготовить заявление о постановке на учет, чтобы подпадать под специальные меры.

Срок рассмотрения обращений составляет 10 рабочих дней. О принятом решении гражданам сообщат в выставленном счете (квитанции) и в личном кабинете на официальном сайте компании - поставщика электроэнергии.

К специальным дополнительным мерам защиты потребителей, которые будут считаться уязвимыми со стороны поставщика электрических услуг, относятся:

заключение договоров реструктуризации задолженности;

запрет на отключение электроэнергии из-за долгов в период с 15 октября по 15 апреля соответствующего года.

Ранее мы сообщали, что тарифы на услуги жилищно-коммунальных хозяйств в Украине могут вырасти, несмотря на действующий во время войны мораторий.

Это связано с требованием повысить цены на газ и электроэнергию, которое содержится в письме Вашингтона властям Киева.