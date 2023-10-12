Глава городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил об очень напряженной ситуации в городе.

Положение дел он описал в эфире телемарафона.

"Разрушений очень много, они в основном пытаются попасть по многоэтажным зданиям города. Ситуация очень напряженная. Уже третьи сутки враг не прекращает штурмовые действия по позициям вокруг города. Стреляют как по позициям, так и по городу из всего, что у них есть. Сотни обстрелов по позициям, десятки - по городу", - сообщил глава ГВА.

При этом в городе остаются 1622 человека гражданских.

По словам Барабаша, под завалами одной из разрушенных многоэтажек могут находиться два человека, но начать работы невозможно из-за постоянных обстрелов. Этот девятиэтажный дом сложился до первого этажа, на руинах начался пожар. Признаков жизни после обстрела его жители не подавали.

Ранее в Офисе президента объясняли, почему россияне пытаются атаковать Авдеевку в последние дни.

Война в Украине идет уже 596-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Армия РФ пытается взять Авдеевку в окружение и вынудить ВСУ перебросить резервы на это направление. Авдеевка вчера была под массированным российским обстрелом. На Авдеевском коксохимзаводе произошел большой пожар.

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