Армия РФ пытается взять Авдеевку Донецкой области в окружение и вынудить ВСУ перекинуть резервы на это направление.

Об этом сообщил спикер Генштаба Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

"Оккупанты пытаются взять Авдеевку в окружение и попытаться оттянуть украинские резервы на это направление, чтобы ослабить действия Сил обороны Украины", - сказал он.

По его словам, противник ищет слабые места в украинской обороне также вблизи населенных пунктов Тоненькое, Керамика и Первомайское. Своими действиями россияне пытаются замедлить или "остановить успешное наступление украинских защитников по другим направлениям фронта".

Между тем глава Авдеевской ВГА Виталий Барабаш сообщил, что в городе погиб человек вследствие авиаракетного удара РФ. Также есть раненые, еще два человека могут находиться под завалами. Всего по Авдеевке было выпущено около 10 ракет.

"Ситуация остается очень напряженной. Действительно, вчера они массированно пошли в наступление. Примерно с трех начались массированные обстрелы позиций вокруг города. И с севера, и с юга и саму промку также начали крыть", - рассказал Барабаш в эфире телемарафона.

По его словам, в штурме участвуют десятки единиц бронированной техники, но ВСУ подбили уже более 60 единиц.

Барабаш добавил, что такого масштаба наступления "никогда не было" на этом направлении.

Ранее мы рассказывали, что военные паблики пишут о ситуации под Авдеевкой, где активизировались россияне.

Война в Украине идет уже 595-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера резкая активизация фронта произошла под Авдеевкой Донецкой области. Заявлялось о работе артиллерии, РСЗО и авиации - вертолетов и самолетов. Власти Авдеевки, кроме того, заявили о тяжелых боях к северу от города.

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