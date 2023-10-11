О ситуации под Авдеевкой, где россияне вчера пошли в крупное наступление, пишут венные паблики.

Еще вчера вечером Генштаб ВСУ подтвердил этот факт и заявил, что атака осуществлялась силами до трех батальонов при поддержке танков и бронемашин в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского.

"Наши защитники отразили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций", - говорилось в сводке.

При этом украинские военные паблики говорят о том, что противнику "удалось захватить определенные позиции", наступая из Красногоровки, Новоселовки Второй, Водяного, Песков и Веселого.

По данным телеграм-канала Deep State, "это был один из самых трудных дней". "Была проведена высадка сотен пехотинцев, которые до сих пор бродят по серой зоне", - добавляет паблик. При этом он утверждает, что у РФ высокие потери в людях и технике, а достигнутые цели россиян называются скромными.

На карте Deep State расширены границы "серой зоны" у Красногоровки и Северного.

Российские источники пишут о продвижении в сторону путей снабжения авдеевского гарнизона. В т.н "ДНР" собщили, что россияне "вышли на рубежи, с которых можно контролировать сообщение авдеевского гарнизона с остальной группировкой.

Военные паблики РФ заявляют, что продвижение было в сторону Северного (с юга к западу от Авдеевки), Степного и Бердычей (к северо-западу). Ряд пабликов утверждают, что бои идут уже на окраинах Бердычей, а также о прорыве россиян к стратегически важному террикону к юго-западу от Красногоровки, с которого можно контролировать коммуникации Авдеевки. Но подтверждений этому пока не представлено.

Deep State выход россиян к Бердычам опровергает.

Война в Украине идет уже 595-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера резкая активизация фронта произошла под Авдеевкой Донецкой области. Заявлялось о работе артиллерии, РСЗО и авиации - вертолетов и самолетов. Власти Авдеевки, кроме того, заявили о тяжелых боях к северу от города.

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