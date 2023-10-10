Власти Авдеевки подтверждают, что РФ наносит массированные удары по городу
Власти Авдеевки подтверждают, что Россия с 6 утра наносит массированные удары по городу.
Об этом сообщил глава ГВА Виталий Барабаш в комментарии "Суспильному".
"С 06:00 массированные обстрелы из танков, ствольной артиллерии и градов. Продолжаются тяжелые бои к северу от города", - сообщил глава ГВА Виталий Барабаш.
Пока информации о пострадавших нет. За вчерашний день были ранены два человека, разрушен многоквартирный дом. Били авиацией, артиллерией и "Градами".
На выходных украинские военные паблики сообщили о продвижении россиян к северо-западу от Авдеевки, в районе Красногоровки.
В Генштабе ВСУ сегодня утром сообщили, что на Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
Война в Украине идет уже 594-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
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