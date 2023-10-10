Сегодня утром российские войска ударили ракетами Купянскому району Харьковской области. В результате обстрела три человека ранены.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня утром враг нанес ракетный удар, предварительно ЗРК С-300, по пгт Великий Бурлук Купянского района. Ранены получили ранения трое гражданских людей", - написал Синегубов.

Пострадали две женщины 45 лет и 34-летний мужчина. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь. На месте попадания работают экстренные службы.

Напомним, 5 октября Россия нанесла удар по селу Гроза Купянского района, где проходили поминки за местным жителем - погибшим военным. В кафе находились около 60 человек. На данный момент известно о 52 погибших, 5 человек считают пропавшими без вести.

Война в Украине идет уже 594-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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