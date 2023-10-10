Во вторник, 10 октября, российская армия наносит массированный удар артиллерией и танками по Авдеевке Донецкой области. Ранены два человека, разрушен многоквартирный дом.

Об этом сообщает Нацполиция Украины.

Донецкие паблики пишут, что россияне обстреливают Авдеевку примерно с пяти часов утра. Также публикуют видео, как Авдеевку затягивает дымом после артиллерийских обстрелов.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты непрерывно ведут обстрел по жилой застройке Авдеевки как артиллерией, так и авиацией.

"Авдеевка. Русня с 5 утра беспрерывно ведет обстрел по жилой застройке как артиллерией, так и авиацией.

Ублюдки. Все превращают в Мариуполь и Бахмут", - написал он.

Также народный депутат Муса Магомедов опубликовал фото вокзала в Очеретино под Авдеевкой, куда был прилет и начался пожар. Кроме того, он сообщил, что в очередной раз прилетело в здание заводоуправления АКХЗ.

Одновременно российские военные паблики пишут о начале наземного наступления россиян и о продвижении "на 200 метров" к северо-западу от Авдеевки с целью перерезать одну из дорог в город. Каких-либо других подтверждений этому нет. Украина этого также не подтверждает.

В последние дни россияне активизировали наступление севернее Авдеевки - в районе Красногоровки, где, по данным украинских пабликов, имели продвижение.

Война в Украине идет уже 594-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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