Россияне ударили авиабомбами по Авдеевскому коксохимическому заводу, там начался пожар
По Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХЗ) ударили авиабомбами.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале бывший директор предприятия, а сейчас народный депутат Муса Магомедов.
По его словам, на заводе начался масштабный пожар в одном из цехов.
"Горят скрубберы цеха улавливания", - уточнил депутат.
Расположенное в Авдеевке Донецкой области коксохимическое предприятие является крупнейшим в Европе. Мощность обогатительной фабрики предприятия составляет 6,4 млн тонн рядового угля. Коксовое производство оснащено установками сухого тушения кокса. Завод входит в группу "Метинвест Холдинг".
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