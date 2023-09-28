По Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХЗ) ударили авиабомбами.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале бывший директор предприятия, а сейчас народный депутат Муса Магомедов.

По его словам, на заводе начался масштабный пожар в одном из цехов.

"Горят скрубберы цеха улавливания", - уточнил депутат.

Расположенное в Авдеевке Донецкой области коксохимическое предприятие является крупнейшим в Европе. Мощность обогатительной фабрики предприятия составляет 6,4 млн тонн рядового угля. Коксовое производство оснащено установками сухого тушения кокса. Завод входит в группу "Метинвест Холдинг".

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