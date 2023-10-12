В четверг, 12 октября, в Херсоне обстрелом повреждена детская больница в Днепровском районе.

Об этом сообщает городская военная администрация.

Персонала и больных там не было, поэтому обошлось без пострадавших. Больница была законсервирована. Херсон сегодня обстреливают с самого утра.

Последствия обстрела РФ в Херсоне

На опубликованном городской военной администрацией Херсона видео видны последствия сегодняшнего удара РФ по законсервированной больнице.

Война в Украине идет уже 596-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Армия РФ пытается взять Авдеевку в окружение и вынудить ВСУ перебросить резервы на это направление. Авдеевка вчера была под массированным российским обстрелом. На Авдеевском коксохимзаводе произошел большой пожар.

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