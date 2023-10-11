Сегодня российские войска обстреляли кладбище в пригороде Херсона. Российский дрон "Ланцет" поразил ритуальный транспорт с гражданскими лицами во время прощания на кладбище. Три человека получили ранения, один находится в тяжелом состоянии. Микроавтобус полностью сгорел.

Об этом сообщают в соцсетях начальник ГВА Роман Мрочко и Херсонская ОВА.

"Около 12:00 российские военные с дрона сбросили взрывчатку на ритуальный транспорт, стоявший на кладбище в Киндийке", - написал Мрочко.

По данным Херсонской ОВА, травмированы три человека:

41-летний мужчина был госпитализирован с многочисленными осколочными ранениями. Сейчас пострадавший в реанимации, медики борются за его жизнь.

42-летний мужчина получил взрывную травму и непроникающие осколочные ранения. Он находится в больнице.

63-летний мужчина получил необходимую помощь на месте.

Ранее мы писали, что в результате обстрелов РФ травмы получили 11 жителей Херсона. В состоянии средней тяжести госпитализировали 27-летнюю женщину и ее 9-месячную дочь.

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