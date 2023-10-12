Ночью россияне обстреляли Чернобаевку, погиб мужчина
Ночью 12 октябре россияне ударили по Чернобаевке Херсонской области. Погиб пожилой мужчина.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
По словам Прокудина, под обстрел попал жилой сектор населенного пункта.
"По предварительной информации, погиб 70-летний мужчина. Детали уточняются", - добавил глава ОВА.
Напомним, ночью РФ выпустила по Украине 33 дрона "Шахед" из Белгородской области и из временно оккупированного Крыма. ПВО сбила 28 беспилотников.
Также накануне поздно вечером РФ ударила по Харькову. В одном из районов города был зафиксирован прилет.
Война в Украине идет уже 596-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Армия РФ пытается взять Авдеевку в окружение и вынудить ВСУ перебросить резервы на это направление. Авдеевка вчера была под массированным российским обстрелом. На Авдеевском коксохимзаводе произошел большой пожар.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.