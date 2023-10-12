Ночью 12 октября Украину атаковали 33 беспилотника "Шахед" с северного и южного направлений. ПВО сбила 28 дронов, из них десять - в Одесской области. Остальные - еще в пяти областях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В ВС ВСУ пояснили, что беспилотники атаковали Украины из Белгородской области РФ и из временно оккупированного Крыма.

Также в Одесской области были прилеты в Измаильском районе (на видео). Там зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов.

На месте возникли пожары, они уже ликвидированы. Пострадал один человек.

Напомним, на днях сообщалось, что в Одесской области после налета "Шахедов" были попадания по логистической инфраструктуре.

Война в Украине идет уже 596-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Армия РФ пытается взять Авдеевку в окружение и вынудить ВСУ перебросить резервы на это направление. Авдеевка вчера была под массированным российским обстрелом. На Авдеевском коксохимзаводе произошел большой пожар.

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