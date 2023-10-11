Россияне модернизировали БПЛА "Ланцет", увеличив дальность почти вдвое.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Что касается их дронов "Ланцет", то, действительно, в последнее время россияне начали показывать чудеса их технического усовершенствования. Поскольку если раньше эти дроны барражировали на расстояние до 40 км, то сейчас их возможности полета увеличились до 60-70 км", — сказала Гуменюк.

По её словам, в Херсонской области россияне стали чаще запускать дроны с оккупированных территорий на левом берегу Днепра.

"Даже когда наша контрбатарейная борьба имеет успех и мы выбиваем артиллерию противника, россияне применяют ударные дроны, в том числе и сбрасывающие взрывчато-осколочные боеприпасы", — добавила она.

Ранее военные паблики писали о трудной ситуации под Авдеевкой, где активизировались россияне. По данным телеграм-канала Deep State, "это был один из самых трудных дней". "Была проведена высадка сотен пехотинцев, которые до сих пор бродят по серой зоне", — говорится в сообщении. При этом утверждается, что у РФ высокие потери в людях и технике, а достигнутые цели россиян называются скромными.

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