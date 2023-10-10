Ночью в Одесской области три часа длилась атака беспилотников. Есть попадания.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Из 27 сбитых сегодня над Украиной "Шахедов" 23 были уничтожены над Одесской областью.

"Есть попадания по логистической инфраструктуре. Пострадавших, к счастью, нет", - написал Олег Кипер.

Напомним, что Воздушные силы сообщили, что сегодня ночью Украину атаковали 36 беспилотников.

Война в Украине идет уже 594-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На Мелитопольском направлении за минувшие сутки атаковали и армия РФ, и ВСУ. Была отбита атака РФ севернее Новопрокоповки. ВСУ имели частичный успех западнее Вербового. На Запорожском фронте, как пишет Институт изучения войны, россияне повторно минируют участки, которые ранее разминировали украинцы. Минные работы активизировались в районе Работино-Вербовое, где наступают ВСУ.

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