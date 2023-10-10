Во вторник, 10 октября, Воздушные силы заявили об уничтожении 27 "Шахедов", выпущенных россиянами этой ночью.

При этом всего атаковали Украину 36 беспилотников.

Пуски производились с мыса Чауда в Крыму.

Сообщается, что беспилотники были сбиты в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Война в Украине идет уже 594-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На Мелитопольском направлении за минувшие сутки атаковали и армия РФ, и ВСУ. Была отбита атака РФ севернее Новопрокоповки. ВСУ имели частичный успех западнее Вербового. На Запорожском фронте, как пишет Институт изучения войны, россияне повторно минируют участки, которые ранее разминировали украинцы. Минные работы активизировались в районе Работино-Вербовое, где наступают ВСУ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.