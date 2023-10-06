Приморский бульвар в Одессе решили открыть для пешеходов.

Об этом сообщили в горсовете.

Говорят, решение согласовано с военными.

Приморский бульвар, памятник Дюку и Потемкинская лестница были закрыты с начала вторжения, поскольку оттуда открывается вид на инфраструктуру порта, который в конце сентября подвергся обстрелам.

Ранее мы писали о том, что появилось видео последствий ночного удара по гостинице возле морского вокзала Одессы.

Война в Украине идет уже 590-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера днем произошла масштабная трагедия в селе Гроза в Харьковской области. После ракетного удара там погиб 51 человек (и, возможно, это количество не окончательное). Удар нанесли россияне ракетой "Искандер". Прилет был в кафе-магазин, где проходили поминки по местному жителю, который служил в ВСУ и погиб на войне. Поэтому и собралось столько людей. Этот удар стал самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала вторжения РФ.

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