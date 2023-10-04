В Белгород-Днестровском Одесской области в качестве рекламной акции обещают бесплатно давать шаурму детям, потерявшим родителей на войне.

Об этом говорится на Инстаграм-странице местного торгового предприятия DonerMarket.

"Такого еще не было! Донер Маркет приглашает вас на "Шаурма-фест". Вас ожидают: развлекательная программа для детей с подарками; первым 50 покупателям бутылка фирменного лимонада в подарок. Детям, потерявшим родителей на войне, шаурма бесплатно. Вы не можете это пропустить", - гласит рекламный текст мероприятия.

В комментариях многие пользователи назвали такую акцию чистым позором и беспринципным цинизмом.

"У ребёнка погиб отец на войне, а вы ему шаурму. Это трэш, конечно", — прокомментировал сообщение об акции один из пользователей.

Ранее мы писали, что блогерша-эскортница Ксюша Манекен опубликовала фото, на котором прикрывает интимное место флагом Украины. При этом Манекен получила отличие "за содействие военной разведке Украины ІІ степени" от ГУР. Ее фотосессия тоже вызвала возмущение.

Мы также сообщали, что на День благодарения Джо Байден посоветовал детям морских пехотинцев украсть тыкву, чтобы не скучать. Так американский лидер пошутил во время своего выступления перед членами Корпуса морской пехоты в Северной Каролине, где присутствовали дети военнослужащих.