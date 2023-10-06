В Одессе задержан иностранец, который заказал убийство предпринимателя, чтобы завладеть его стоматологическим бизнесом в Киеве.

Об этом сообщает местная прокуратура.

В сентябре он искал киллера за 15 тысяч долларов. Убить нужно было и мужчину, и его жену, чтобы избавиться от возможных наследников.

Однако его вовремя разоблачили и переговоры с киллером он вел под присмотром правоохранителей. После получения аванса в пять тысяч долларов было инсценировано похищение и убийство бизнесмена. Заказчик получил фото и отправил остальную сумму.

Решается вопрос об аресте подозреваемого.

В спецоперации принимали участие правоохранители из Молдовы и Интерпол.

Ранее мы рассказывали, что ГБР предотвратило заказное убийство местного депутата Винницкой области, организованное его бывшим коллегой.

А в Черновцах ревнивец пошел на заказное убийство соперника, но вмешалась полиция. Сотрудники полиции провели спецоперацию: инсценировали убийство, разработали соответствующие информационные материалы. Все было так правдиво, что сам заказчик испугался своих действий и решил скрыться.