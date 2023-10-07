Ночью оккупанты атаковали Одесскую область "Ониксами", есть прилеты. Фото
Ночью враг атаковал Одесскую область сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа Оникс, выпущенными из берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму.
"Попадание произошло в здание пансионата в рекреационной зоне и в зернохранилище припортовой инфраструктуры. Обломками ракет и взрывной волной вызван пожар в гаражном кооперативе, повреждены несколько многоквартирных домов. Информации о пострадавших не поступало", – сообщают Силы обороны юга.
Ранее сообщали, что в ночь на 6 октября РФ ударила беспилотниками по припортовой инфраструктуре на Дунае в Одесской области. Атака дронов проводилась из Крыма.
Тем же утром РФ нанесла ракетный удар по центру Харькова. Есть информация о попадании в Киевском и Основянском районах.
Война в Украине идет уже 591-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: "Удар по Харькову, РФ тестирует свой Himars, Арестович прогнозирует конфликт Запада с Зеленским".
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