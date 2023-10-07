Ночью враг атаковал Одесскую область сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа Оникс, выпущенными из берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму.

"Попадание произошло в здание пансионата в рекреационной зоне и в зернохранилище припортовой инфраструктуры. Обломками ракет и взрывной волной вызван пожар в гаражном кооперативе, повреждены несколько многоквартирных домов. Информации о пострадавших не поступало", – сообщают Силы обороны юга.

Ранее сообщали, что в ночь на 6 октября РФ ударила беспилотниками по припортовой инфраструктуре на Дунае в Одесской области. Атака дронов проводилась из Крыма.

Тем же утром РФ нанесла ракетный удар по центру Харькова. Есть информация о попадании в Киевском и Основянском районах.

Война в Украине идет уже 591-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: "Удар по Харькову, РФ тестирует свой Himars, Арестович прогнозирует конфликт Запада с Зеленским".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.