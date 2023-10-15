Сегодня ночью армия РФ нанесла удар управляемой авиабомбой по селу Дружелюбовка Изюмского района. Разрушен частный дом. Погибли 2 человека – мужчина 57 лет и 54-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Ночью, около 02:30, враг нанес удар управляемой авиабомбой по с. Дружелюбовка Изюмского района. Разрушен частный дом, произошел пожар. Погибли 2 человека – мужчина 57 лет и 54-летняя женщина. Одна женщина получила осколочное ранение, госпитализирована в удовлетворительном состоянии", - написал Синегубов.

Также за прошедшие сутки россияне обстреливали населенные пункты Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.

В Волчанске обстрелом поврежден многоэтажный жилой дом, без пострадавших.

Кроме того, под огнем оккупантов были Купянск, Лиман Первый, Синьковка, Кучеривка, Ивановка, Кисловка, Берестово и другие населенные пункты. Авиационные удары получили Голубовка, Купянск, Петропавловка, Подолы и Песчаное.

Напомним, вчера россияне сбросили авиабомбу на пятиэтажку в Авдеевке.

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