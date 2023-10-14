В субботу, 14 октября, в Авдеевке авиабомба поразила жилой дом. Под завалами может находиться пожилой мужчина.

О случившемся сообщает МВД Украины в своём телеграм-канале.

По данным ведомства, под завалами может находиться мужчина 1959 года рождения, но извлечь его на данный момент невозможно.

На фоне того, что за последние дни Авдеевка оказалась на острие российских атак, полиция призывает мирных жителей к эвакуации.

Напомним, по данным военной администрации в Авдеевке остаются более полутора тысяч гражданских, которые гибнут под обстрелами.

Война в Украине идет уже 598-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Продолжаются активные атаки в районе Авдеевки. По данным Deep State, на северном фланге россияне в районе Красногоровки имеют продвижение. В ВСУ сообщили, что основные обстрелы сейчас идут под Авдеевкой. Под Марьинкой противник возобновил наступление у Победы и Новомихайловки. Также вчера были подбиты два корабля РФ экспериментальным вооружением морских дронов "Морской малюк".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.