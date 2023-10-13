В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 13 октября.

Информация появилась на странице командования в Facebook.

Главное из заявлений украинского Генштаба:

1. На Авдеевском направлении ВСУ отразили 10 атак в районе Авдеевки и более 15 атак в районах Керамика, Тоненького, Северного, Первомайского, Нетайлово.



2. Всего произошло 68 боестолкновений. Кроме Авдеевского, также отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – 12 атак в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки;

Лиманском – в районе Макеевки Луганской области;

Марьинском – около 10 атак в районе Марьинки;

Шахтерском – в районе Старомайорского;

Запорожском – в районе Работино.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Бахмутском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла два ракетных и 39 авиаударов, совершила 24 обстрела из РСЗО.

5. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

6. Авиация ВСУ нанесла 12 ударов. ПВО уничтожила российский истребитель Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что цель российского наступления на Авдеевку - вынудить Украину перекинуть силы с других направлений.

Война в Украине идет уже 597-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Россияне снова наносили удары по Авдеевке. В городе в основном пытаются попасть по многоэтажным зданиям. Не прекращают силы РФ и штурмовые действия по позициям вокруг города. Также вчера в Одесской области прилеты были в Измаильском районе. Там зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов.

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