Россияне повторно минируют участки на Запорожском фронте, которые ранее разминировали украинцы.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны со ссылкой на российских военкоров.

В сводке отмечается, что минные работы активизировались в районе Работино-Вербовое, где наступают ВСУ.

По оценке ISW, таким образом россияне стремятся сковать украинские силы на участках фронта вдали от западной части Запорожской области, а также достичь "тактической внезапности".

Сообщается, что эти усилия в последние дни нарушили украинскую логистику и движение техники.

Также кремлевские военкоры утверждают, что российские войска активизировали тактические наступательные операции на нескольких участках фронта за пределами Запорожской области, чтобы растянуть оборону Украины.

Командование Запорожского фронта сообщает, что речь идет об Авдеевском и Марьинском направлениях.

Ранее украинский Генштаб в утренней сводке заявил, что РФ атакует в сторону Работино.

Война в Украине идет уже 593-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении, по данным Генштаба ВСУ, продолжается наступление украинских сил. На Купянском и Лиманском направлениях россияне продолжают атаковать. Также, судя по заявлениям украинского Генштаба, возросла интенсивность боев на Донецком направлении.

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