Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя утверждает, что украинское контрнаступление закончено.

Заявление Небензи на созванном по инициативе России заседании по западным поставкам вооружений Киеву цитируют российские издания.

По его словам, войска РФ уже несколько дней как перешли к активным боевым действиям практически по всему фронту.

"Вооруженные силы России уже несколько дней как перешли к активным боевым действиям практически по всему фронту, украинское контрнаступление закончено", — заявил Небензя.

Напомним, что накануне Генштаб ВСУ заявил о продолжении наступления украинской армии под Бахмутом и в районе Работино.

Также сегодня украинское командование утверждало, что россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области.

Однако вчера агентство AFP со ссылкой на слова украинских военных написало, что Украина полностью не контролирует село Работино на Запорожском фронте, а заявление о его освобождении было "пиаром".

Война в Украине идет уже 597-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Россияне снова наносили удары по Авдеевке. В городе в основном пытаются попасть по многоэтажным зданиям. Не прекращают силы РФ и штурмовые действия по позициям вокруг города. Также вчера в Одесской области прилеты были в Измаильском районе. Там зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов.

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