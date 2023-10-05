Украина потеряла 90 тысяч человек с начала контрнаступления, а также 557 танков и 1900 бронемашин, утверждает президент России Владимир Путин.

Такие данные он привел во время пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"У нас есть понимание, как и что делать. Россия спокойно идет к достижению своих целей", - заявил Путин.

Украина такие цифры потерь не подтверждает. Западные СМИ ранее сообщали, что потери Киева составляют около 70 тысяч за всю войну.

Украинский Генштаб заявляет о 280 тысячах погибших в Украине россиян.

На том же мероприятии Путин заявил, что война в Украине идет не за территории, а за принципиально новое мироустройство. И выразил уверенность в том, что США продолжат финансировать Украину, а нынешние проблемы с выделением Киеву средств носят сугубо "технический" характер.

Война в Украине идет уже 589-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ сообщил о "частичном успехе" западнее Работино Запорожской области, также украинские войска имеют частичный успех к югу от Бахмута в районах Клещеевки и Андреевки. ГУР официально заявила о высадке десанта в Крыму. Также ведомство сообщило о потерях среди украинских бойцов.

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